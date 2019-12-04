Рим, , 23:13 — REGNUM Встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте состоится 5 декабря, сообщил в Риме посол России в Италии Сергей Разов.

По словам российского дипломата, Лавров в Риме выступит на международной конференции «Средиземноморские диалоги» и проведёт несколько встреч. Одна из встреч — с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, другая — с Конте.

Напомним, Лавров год назад посещал Рим, где выступал на конференции «Средиземноморские диалоги» и встречался с Конте. Это международное мероприятие проводится в Риме пятый раз.