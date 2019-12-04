Екатеринбург, , 23:11 — REGNUM В Свердловской области могут на полгода приостановить деятельность отделений трёх политических партий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Главное управление Минюста РФ по Свердловской области вынесло предупреждение отделениям трёх структур — «Родине», партии «Против всех» и «Партии свободных граждан». В организациях не сдали вовремя финансовую отчётность за III квартал 2019 года.

Если политические партии не устранят нарушения до 16 января 2019 года включительно, то ведомство обратится в Свердловский облсуд с требованием о временной приостановке деятельности отделенийна срок до шести месяцев. Местные представительства могут и вовсе ликвидировать.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно поданной отчётности, лишь в двух свердловских отделениях партий не брезгуют сбором членских взносов. Такой практики придерживаются в «Единой России» и КПРФ.

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