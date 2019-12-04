Киев, , 23:01 — REGNUM Руководители трех оппозиционных фракций Верховной рады Украины — «Европейской солидарности», «Батькивщины» и «Голоса» — призывают граждан Украины и общественные организации выйти 8 декабря на акцию протеста на площадь независимости (Майдан), чтобы призвать власти, и конкретно президента Владимира Зеленского не нарушать «красные линии», которые очертила оппозиция перед предстоящими переговорами с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее обращение было подписано сегодня, 4 декабря, лидерами оппозиционных партий — Петром Порошенко, Юлией Тимошенко и Святославом Вакарчуком.

«Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 (14:00 по московскому времени — ИА REGNUM) выйти на майдан Незалежности (площадь Независимости), чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину», — сказано в обращении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оппозиция потребовала от Зеленского, чтобы он не соглашался на проведение выборов в Донбассе без контроля киевских силовиков, не шел на компромисс по Крыму и не отказывался от судебных исков против России в международных судах.