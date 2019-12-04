Лондон, , 22:51 — REGNUM Одним из вопросов, затронутых на переговорах американского и турецкого президентов Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, была покупка С-400 у России, сообщил журналистам 4 декабря глава США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские сенаторы настаивают, чтобы Трамп ввёл из-за покупки зенитных ракетных комплексов у России санкции в отношении Эрдогана.

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Напомним, ранее стало известно, что Трамп и Эрдоган обсуждали на полях саммита НАТО экономическое сотрудничество и вопросы, связанные с обязательствами по альянсу.

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