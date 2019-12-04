Москва, , 22:47 — REGNUM Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В эфире ток-шоу была показана запись разговора Скабеевой с президентом Украины. Зеленский ответил на звонок телеведущей, но отвечать на задаваемые ею вопросы отказался, объяснив это тем, что находится на совещании.

Кроме того, Зеленский предупредил Скабееву, что разговор с ней транслируется по громкой связи.

«Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли что там у кого-то случилось и произошло. И так как я понимаю, что у вас ничего не случилось и не произошло с вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами», — сказал Зеленский и повесил трубку.

По мнению Скабеевой, Зеленский проявил себя как человек деликатный, тактичный и причтный, даже несмотря на то, что разговор получился короткой.