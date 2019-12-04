Екатеринбург, , 22:55 — REGNUM «Публичная порка» главного федерального инспектора по Свердловской области Михаила Кагана, которую устроил уральский полпред Николай Цуканов, является частью аппаратной игры. Об этом заявил политолог Алексей Швайгерт, сообщает Justmedia.

Ранее Цуканов призвал Кагана «готовиться к выступлениям», напомнив чиновнику о его недавних обвинениях в адрес мэрии Екатеринбурга.

Швайгерт увидел в выпадах полпреда «политическую драматургию» и уточнил, что главный федеральный инспектор выступал не по своей воле.

«Это часть аппаратной игры, когда, с одной стороны, Цуканов сам выступает с критическими замечаниями в адрес местной власти, с другой — устраивает публичную порку тем, кто это делает», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Каган пригрозил мэрии Екатеринбурга полицией за «невнятный» проект бюджета. Также инспектор выразил несогласие с инициативой чиновников по перепрофилированию муниципального кинотеатра «Салют».

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