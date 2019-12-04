Лондон, 4 декабря 2019, 22:38 — REGNUM В отношении России у НАТО должен быть подход, сочетающий сдерживание и диалог, сообщил 4 декабря журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, НАТО провело двухдневный саммит в Лондоне, по итогам которого составило декларацию. В ней внешнеполитические действия России названы «агрессивными» и «угрожающими евроатлантической безопасности».
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