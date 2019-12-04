Киев, , 22:34 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины выразило очень глубокую обеспокоенность словами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который отказался считать возвращение Крыма в состав России «аннексией». Об этом сказано в специальном заявлении МИД Украины, распространенном сегодня, 4 декабря.

В МИД Украины сетуют, что им особенно обидно в связи с тем, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ. А Украина и Казахстана являются членами этой организации, одним из основополагающих принципов которой — это нерушимость границ и уважение к суверенитету и территориальной целостности.

«Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши», — сказано в заявлении МИД Украины.

Напомним, что в Киеве до сих пор считают Крым своей территорией и требуют, чтобы другие страны считали возвращение полуостров в состав России «аннексией».