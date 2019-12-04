Екатеринбург, , 22:33 — REGNUM Полпред президента в УрФО Николай Цуканов призвал главного федерального инспектора по Свердловской области Михаила Кагана «готовиться» к выступлениям. Об этом сообщает «Ура.ру».

Цуканов остановил выступление Кагана на совещании по реализации нацпроектам в регионе и заявил, что чиновник докладывает «сумбурно».

»Просьба к полпредству: когда мы приходим на мероприятие в муниципалитете, нужно всегда владеть цифрами и готовиться. Когда мы пытаемся формулировать какие-то задачи, надо готовиться», — сказал полпред.

Представитель президента подчеркнул, что имеет в виду и недавнее выступление Кагана в городской думе, где тот раскритиковал мэрию Екатеринбурга за проект бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Каган пригрозил горадминистрации Екатеринбурга полицией из-за «сырого» проекта бюджета на 2020 год. Также чиновник возмутился тем, что в мэрии хотят перепрофилировать кинотеатр «Салют».

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