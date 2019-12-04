Киев, , 22:06 — REGNUM Обысков в офисе главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука не было, сообщили 4 декабря в СБУ.

По словам пресс-секретаря украинского ведомства Елены Гитлянской, СБУ проводило 4 декабря обыски, но не в офисе Медведчука, и к нему эти действия спецслужб отношения не имеют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что в офис Медведчука пришли с обыском вооруженные люди — возможно, сотрудники СБУ.

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