Тбилиси, , 22:00 — REGNUM Ситуация в столице Грузии несколько успокоилась, но оппозиция продолжает проводить акции протестов регионах и создавать власти локальные неудобства. Как сообщили грузинские телекомпании, очередная такая акция прошла у мэрии райцентра Шуахеви (Аджарская автономная республика).

Представители оппозиции и поддерживающие их активисты неправительственных организаций пришли к мэрии с плакатами и стикерами с надписями «Рабы» и наклеили эти стикеры на здание. Они требовали встречи с мажоритарным депутатом от Шуахевского района Анзором Болквадзе, чтобы и ему высказать свои нелицеприятные оценки. Представителиоппозиции и гражданские активистысчитают, что депутат проголосовал против поправок в Конституцию, которые были «так нужны народу». Речь идет о проваленном парламентом Грузии законопроекте, согласно которому парламентские выборы 2020 года должны были проходить по пропорциональной системе.

Действия оппозиции опротестовали явившиеся к мэрии члены молодежного крыла правящей партии «Грузинская мечта». Они сорвали стикеры с оскорбительными надписями, на что оппозиционные активисты ответили агрессивно и вступили в драку. Ситуацию удалось разрядить только после вмешательства полиции.

Лидеры оппозиции, которые инициировали акции протеста с 14 декабря, заявляют, что продолжать создавать нынешней власти локальные неудобства до тех пор, пока не заставят ее пойти на уступки и согласиться на пропорциональные выборы.

С инициативой проведения парламентских выборов по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили выступил еще летом, на волне протеста оппозиции, начатого по причине визита в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Но так как мажоритарные депутаты выступили против разработанного парламентским большинством соответствующего проекта поправок в Конституцию, парламент утвердить эти поправки не смог.

После этого правящая партия объявила тему закрытой, пояснив, что необходимого для конституционных изменений количества голосов набрать не может. Категорический отказ еще больше возмутил оппозицию, которая пообещала перейти к радикальным мерам протеста. Ситуацию несколько успокоило вмешательство посла Евросоюза, при содействии которого состоялись переговоры между правящей партией и оппозицией. Первая встреча закончилась безрезультатно, так как каждая сторона осталась при своем мнении. Но зарубежный дипломат выразил надежду, что диалог будет продолжен.