Марьян Сидорив, 4 декабря 2019, 21:59 — REGNUM Это новый «прикол» украинского президента — взывать к своему народу в форме видеообращения. Четвертое он сотворил в спортивном формате — на беговой дорожке в тренажерном зале. Первые десять минут из своего четвертьчасового спича Зеленский, ускоряя бег, излагает благородные планы своего молодого правительства относительно светлого будущего людей в своей диджитализированной «стране в смартфоне», которые (даже при самом поверхностном знакомстве с текстом бюджета) проще всего рассматривать как троллинг или новое шоу «95-го квартала». Но особого неприятия они не вызывают.
В отличие от последней трети. Где президент, остановив для значимости тренажер, обращается к своему народу с явным заявлением особой важности. В общем — о грядущей встрече в Париже. Но в частности, в той самой «мелочи», в которой «таится дьявол» — о политиках и людях своей страны. С заявлением, которое достойно того, чтобы быть воспроизведенным дословно:
Итак…
Во-первых, доверие. Владимир Зеленский, похоже, сам поверил в миф о гигантском «кредите доверия», который ему выдал украинский избиратель на президентских выборах. Хотя, как политик, пусть и юный, он должен был бы понимать (или ему должны были объяснить), что 73,23% голосов избирателей были отданы не «за него», а «против Порошенко». Реальный президентский результат Зеленского — это результаты первого тура (30,24% голосов), все остальное называется не «поддержка», а «перетекание». «Перетекание» избирателя к тому, кто обещал мир, безопасность, благосостояние и, как десерт, «посадки» коррупционеров. Лучше всего «хайп» на этих проблемах поймал именно Зеленский, что позволило уже с конца прошлого года говорить о нем, как о будущем президенте. Но «доверие» в политике, как «юность» у Шекспира — «это рвущийся товар».
Что и показывает во-вторых, рейтинговая динамика. С сентября по ноябрь 2019 года позитивное отношение к президенту Владимиру Зеленскому уменьшилось с 73% до 52%, а негативное выросло с 7% до 19%, о чем свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 22 по 25 ноября. Сама цифра для власти опасения не вызывает — о более чем половинной поддержке многие политики мира могут только мечтать (рейтинг Трампа — 40%, Макрона — 36%). Но динамика! Зеленский за два месяца потерял 21%!!! И самое неприятное для будущего Украины — это то, что «перетекания» к другим политикам не происходит: рейтинги Порошенко, Тимошенко и иже с ними практически не изменились. А это означает, что разочаровавшиеся украинцы уходят в «электоральную засаду», ожидая политика, соответствующего их ожиданиям. А поскольку украинцев можно (поклон АТО) назвать «относительно хорошо вооруженной нацией», то такая «засада» не сулит стране добра. Потому что такой лидер может быть только мобилизационным, а мобилизовать население проще всего под боевые знамена. Так что о рейтингах Зеленскому в его четвертом видеообращении было бы лучше промолчать…
Ну, и третье, самое противное… Это позиция Зеленского по отношению к несогласным. К тем, «которые уже как политики умерли, а как люди они совсем не рождались». Причем сам безапелляционно-критический подход к украинским политикам «старого разлива» особых возражений не вызывают — это персонажи, на большинстве из которых уже давно клейма негде ставить, хотя всегда можно найти место для ценника. Но они, в любом случае, являются лидерами крупных групп своих сторонников, граждан Украины. На которых, по элементарной логике, распространяются качества их лидеров.
Но особи, похожие на людей, но как люди «не родившиеся» — это нелюди. Я, как гражданин Украины и член ее «электорального поля» (которое политики и политтехнологи часто называют просто «биомассой»), совсем не являюсь фанатом политики ЗЕ-команды, которая в своих потугах строительства «страны-смартфонии» теряет землю, производство и социалку «страны в реале». То есть я ближе к идеям некоторых из тех, которые «как политики умерли, а как люди совсем не рождались». То есть, к нелюдям. То есть — сам нелюдь, имеющий право только на писк? Так, что ли?
И это я еще даже не спрашиваю о том, какая статья Конституции или какой принцип цивилизованного политического общения дает кому бы то ни было право на такое определение? Призвать к ответу, даже уголовному, тех, кто за последние годы развалил одну из самых развитых стран Европы — это пожалуйста, право Президента! Но ирония момента в том, что обещанных «посадок» от такого отчаянно смелого в словах Зеленского украинцы так и не дождались.
И от репризы Зеленского о «неродившихся» один шаг до старой еврейской пословицы о том, что «мир исчезнет не потому, что там много людей, а оттого, что много нелюдей». И что тогда останется делать «воспитанному еврейскому мальчику» Зеленскому? Спасать мир? Путем санитарного отстрела? Ведь, гм…, «добровольную депортацию» в Россию гражданам востока Украины, не разделяющим его идей, украинский президент уже предложил. А в своем видеообращении он, по сути, продолжает превращение Украины в «зловещую долину» (термин американца Мосахиро Мори), населенную гуманоидными объектами выглядящими и действующими как человек, но человеками не являющимися. Такие «нелюди» вызывают особую неприязнь и отвращение у наблюдателей.
И это совсем не безобидно!