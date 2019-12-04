4 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Марьян Сидорив, , 21:59 — REGNUM Это новый «прикол» украинского президента — взывать к своему народу в форме видеообращения. Четвертое он сотворил в спортивном формате — на беговой дорожке в тренажерном зале. Первые десять минут из своего четвертьчасового спича Зеленский, ускоряя бег, излагает благородные планы своего молодого правительства относительно светлого будущего людей в своей диджитализированной «стране в смартфоне», которые (даже при самом поверхностном знакомстве с текстом бюджета) проще всего рассматривать как троллинг или новое шоу «95-го квартала». Но особого неприятия они не вызывают.

Растительный цвет президента Зеленского

В отличие от последней трети. Где президент, остановив для значимости тренажер, обращается к своему народу с явным заявлением особой важности. В общем — о грядущей встрече в Париже. Но в частности, в той самой «мелочи», в которой «таится дьявол» — о политиках и людях своей страны. С заявлением, которое достойно того, чтобы быть воспроизведенным дословно:

«Я хочу, чтобы вы — именно вы, люди, которые поверили мне, нашей команде — не обращали внимание на представителей некоторых политических сил, которые уже как политики умерли, а как люди они совсем не рождались. Я хочу, чтобы вы не реагировали на их лозунги, на какую-то фейковую измену. Потому что они уже никому не нужны, эти люди. Они только играют на эмоциях украинцев, на этой очень чувствительной теме. Что бы вы на них не обращали внимания, потому что о них никто не помнит и это единственная возможность для них поймать этот хайп, но это не та тема, на котором ловят хайп, потому что каждый день мы теряем наших людей. Такие политики не имеют никакой возможности прекратить войну, не имеют никакой возможности вернуть наших людей, не имеют никакого доверия людей и не имеют даже никакого политического рейтинга. Все эти рейтинги они утратили в течение тридцатилетней коррупционной деятельности. Поэтому вы мне доверились, доверяете — никакой измены не будет, не может быть…».

Итак…

Во-первых, доверие. Владимир Зеленский, похоже, сам поверил в миф о гигантском «кредите доверия», который ему выдал украинский избиратель на президентских выборах. Хотя, как политик, пусть и юный, он должен был бы понимать (или ему должны были объяснить), что 73,23% голосов избирателей были отданы не «за него», а «против Порошенко». Реальный президентский результат Зеленского — это результаты первого тура (30,24% голосов), все остальное называется не «поддержка», а «перетекание». «Перетекание» избирателя к тому, кто обещал мир, безопасность, благосостояние и, как десерт, «посадки» коррупционеров. Лучше всего «хайп» на этих проблемах поймал именно Зеленский, что позволило уже с конца прошлого года говорить о нем, как о будущем президенте. Но «доверие» в политике, как «юность» у Шекспира — «это рвущийся товар».

Что и показывает во-вторых, рейтинговая динамика. С сентября по ноябрь 2019 года позитивное отношение к президенту Владимиру Зеленскому уменьшилось с 73% до 52%, а негативное выросло с 7% до 19%, о чем свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 22 по 25 ноября. Сама цифра для власти опасения не вызывает — о более чем половинной поддержке многие политики мира могут только мечтать (рейтинг Трампа — 40%, Макрона — 36%). Но динамика! Зеленский за два месяца потерял 21%!!! И самое неприятное для будущего Украины — это то, что «перетекания» к другим политикам не происходит: рейтинги Порошенко, Тимошенко и иже с ними практически не изменились. А это означает, что разочаровавшиеся украинцы уходят в «электоральную засаду», ожидая политика, соответствующего их ожиданиям. А поскольку украинцев можно (поклон АТО) назвать «относительно хорошо вооруженной нацией», то такая «засада» не сулит стране добра. Потому что такой лидер может быть только мобилизационным, а мобилизовать население проще всего под боевые знамена. Так что о рейтингах Зеленскому в его четвертом видеообращении было бы лучше промолчать…

Ну, и третье, самое противное… Это позиция Зеленского по отношению к несогласным. К тем, «которые уже как политики умерли, а как люди они совсем не рождались». Причем сам безапелляционно-критический подход к украинским политикам «старого разлива» особых возражений не вызывают — это персонажи, на большинстве из которых уже давно клейма негде ставить, хотя всегда можно найти место для ценника. Но они, в любом случае, являются лидерами крупных групп своих сторонников, граждан Украины. На которых, по элементарной логике, распространяются качества их лидеров.

Но особи, похожие на людей, но как люди «не родившиеся» — это нелюди. Я, как гражданин Украины и член ее «электорального поля» (которое политики и политтехнологи часто называют просто «биомассой»), совсем не являюсь фанатом политики ЗЕ-команды, которая в своих потугах строительства «страны-смартфонии» теряет землю, производство и социалку «страны в реале». То есть я ближе к идеям некоторых из тех, которые «как политики умерли, а как люди совсем не рождались». То есть, к нелюдям. То есть — сам нелюдь, имеющий право только на писк? Так, что ли?

И это я еще даже не спрашиваю о том, какая статья Конституции или какой принцип цивилизованного политического общения дает кому бы то ни было право на такое определение? Призвать к ответу, даже уголовному, тех, кто за последние годы развалил одну из самых развитых стран Европы — это пожалуйста, право Президента! Но ирония момента в том, что обещанных «посадок» от такого отчаянно смелого в словах Зеленского украинцы так и не дождались.

И от репризы Зеленского о «неродившихся» один шаг до старой еврейской пословицы о том, что «мир исчезнет не потому, что там много людей, а оттого, что много нелюдей». И что тогда останется делать «воспитанному еврейскому мальчику» Зеленскому? Спасать мир? Путем санитарного отстрела? Ведь, гм…, «добровольную депортацию» в Россию гражданам востока Украины, не разделяющим его идей, украинский президент уже предложил. А в своем видеообращении он, по сути, продолжает превращение Украины в «зловещую долину» (термин американца Мосахиро Мори), населенную гуманоидными объектами выглядящими и действующими как человек, но человеками не являющимися. Такие «нелюди» вызывают особую неприязнь и отвращение у наблюдателей.

И это совсем не безобидно!