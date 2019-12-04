Москва, , 21:58 — REGNUM В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.

«Слухи о кончине российской космонавтики сильно преувеличены», — заявили ТАСС в пресс-службы госкорпорации.

В Роскосмосе напомнили, что американские партнёры уже не первый год обещают запустить собственный пилотируемый корабль, но продолжают закупать места на российских «Союзах».

Напомним, ранее в издании The Hill появилась публикация, в которой утверждается, что России как космической державе придёт конец, и начало этому положит ожидаемый запуск с лета 2020 года регулярных пилотируемых миссий кораблей американских компаний к МКС.

Читайте ранее в этом сюжете: В США предрекли крах России как космической державы