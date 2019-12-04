Лондон, , 21:49 — REGNUM Россия — не враг НАТО и не враг Польши, заявил 4 декабря на саммите альянса польский президент Анджей Дуда.

Дуда «Россия — наш сосед, с которым мы не всегда соглашаемся и считаем некоторые её действия недопустимыми».

По словам польского лидера, ни Варшава не враждебна по отношению к Москве, ни Москва по отношению к НАТО. Он отметил, что «на альянс никто не нападает».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, французский президент Эммануэль Макрон 3 декабря заявил, что Россия не должна воспринимать НАТО как своего врага.

Его американский коллега Дональд Трамп отметил, что у НАТО есть и враги помимо России — в частности, Китай и исламисты.

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