Сочи, Краснодарский край, , 21:46 — REGNUM Президент Росийской Федерации Владимир Путин заявил, что выдвигаемые властями Украины условия для сохранения транзита российского газа по украинской газотранспортной системе для Москвы являются совершенно неприемлемыми. Об этом Путин сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия, в целом, готова сохранить украинский маршрут транзита своего газа. Более того, об этом ведутся переговоры.

Однако те условия, которые Киев выдвигает для сохранения транзита — для России экономически неприемлемы.

«Мы готовы сохранить украинский газ. Мы ведем сейчас переговоры об этом, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможные, они экономически неприемлемы для нас пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция, и удастся позиции как-то согласовать», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российско-украинский контракт на транзит газа заканчивается 31 декабря 2019 года. До сих пор нет четкого понимания, что будет 1 января 2020 года, так как ни продлить старый контракт, ни составить новый пока не удалось.