Лондон, , 21:38 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что доклад демократов в Конгрессе по импичменту в отношении него — это просто шутка. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает агентство Blomberg.

«Я видел его, это шутка», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, видел ли он доклад, представленный в Конгрессе по импичменту против него.

Трамп подчеркнул, что всё, что делают демократы — очень плохо для Соединенных Штатов, а Республиканская партия, по его мнению, вообще никогда не была такой сплоченной, как сейчас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Конгрессе был представлен доклад по итогам расследования, связанного с началом процедуры импичмента Трампу. Суть претензий демократов к Трампу в том, что он якобы требовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против сына бывшего вице президента США Джона Байдена в обмен на материальную помощь Украине.

Однако уже сам Зеленский заявил, что в их телефонном разговоре эти две темы никак не были взаимосвязаны.