Москва, , 21:34 — REGNUM Сирийский вопрос обсудили 4 декабря заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин и спецпредставитель британского МИД по Сирии Мартин Лонгден, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Отмечается, что главной темой стал «комплекс вопросов урегулирования» в Сирии.

Напомним, Лондон выступил против военной операции Турции на севере Сирии. При этом 3 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл на саммите НАТО встречу по Сирии, в которой участвовал британский премьер-министр Борис Джонсон.

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