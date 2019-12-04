Вашингтон, 4 декабря 2019, 21:22 — REGNUM О возобновлении обмена послами с Суданом сообщили 4 декабря в Госдепе.
По словам главы ведомства Майка Помпео, обеими странами принято решение возобновить процесс обмена «послами после 23-летнего перерыва».
Напомним, дипломатические отношения США и Судана установлены в 1956 г., однако они просуществовали всего 11 лет, поскольку Судан расторг их на фоне арабо-израильской войны (1967 г.).
Затем в 1972 г. Вашингтон и Хартум восстановили отношения. В 1993 г. Штаты объявили Судан «спонсором терроризма», а через три года закрыли своё посольство в этой стране. Деятельность посольства была возобновлена в 2002 году.
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