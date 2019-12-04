Москва, , 21:23 — REGNUM Юбилейный саммит НАТО, который стартовал 3 декабря в Лондоне, назвали худшим за всю историю альянса. Об этом 4 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Это худший саммит НАТО за всю историю. Они подходят к этой дате (70-летие создания альянса, — прим. ИА REGNUM) полные противоречий, разочарований и взаимной злобы даже между этими лидерами. Фактически сегодня президент Турции ведет себя как генерал Шарль де Голь. Полностью автономные действия: закупает российские системы ПВО, показывает неприятие политики США», — сказал эксперт.

Коротченко также отметил, что и действующий президент Франции Эммануэль Макрон, по всей видимости, пытается брать пример со своего знаменитого предшественника. Не случайно Франция также начинает проводить независимую политику.

«Эммануэль Макрон, видимо, тоже вспенил о славных временах де Голля. Он заявил о смерти мозга НАТО. А за смертью мозга наступает гибель всего тела. Вот что ждёт НАТО», — сказал Коротченко.

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