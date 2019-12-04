Псков, , 21:13 — REGNUM Правительство Российской Федерации выделит Псковской области грант в размере более 545 млн рублей рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Псковская область вошла в перечень 50 регионов, которым выделят гранты за эффективную деятельность глав регионов и органов исполнительной власти. Оценка достижений основывалась на 15 показателях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего на гранты регионам выделено 45 млрд рублей, наибольший получит Крым — почти 1,6 млрд рублей, наименьший — Чукотский автономный округ: 265 млн рублей. 35 регионов России гранты не получили. В 2018 году поощрение на сумму 20 млрд рублей по итогам года было направлено 40 регионам РФ.

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