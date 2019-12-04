Душанбе, , 21:06 — REGNUM Подразделение военной автоинспекции (ВАИ) 201-й российской базы в Таджикистане получило первую партию бронеавтомобилей «Есаул» в количестве двух штук. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Высокопроходимый бронеавтомобиль предназначен для транспортировки военных в районах повышенной опасности, оборудован также специальными устройствами, которые могут контролировать скоростной режим на дорогах.

Поскольку «Есаул» создан на базе внедорожника УАЗ «Патриот», он имеет неповторимый принцип бронирования: специальная бронекапсула, встроенная в машину, позволяет надёжно защитить всех пассажиров от различных видов стрелкового оружия и осколочных гранат.

Пять бойниц, расположенных в бронеавтомобиле, позволяют военнослужащим вести прицельный огонь непосредственно во время движения машины.