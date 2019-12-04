Москва, , 21:03 — REGNUM Евросоюз заинтересован в запуске газопровода «Северный поток — 2», поскольку он сделает его товары более конкурентоспособными. Об этом 4 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

«Что такое «Северный поток — 2»? Это фактор, который даёт Евросоюзу преимущество в мировом экономическом соревновании. Это фактор, который позволит иметь сотни тысяч рабочих мест, который сделает европейские товары более конкурентоспособными», — заявил эксперт.

При этом заявления о том, что Россия будет каким-то образом влиять на политику Евросоюза при помощи поставок газа — ложь, отметил участник ток-шоу.

«То, что кто-то будет закрывать вентиль — это туфта. Больше всего поражает позиция Украины — как маленький ребенок закрыл глаза и топает ногами. Прекратите уже быть таким оппонентом», — сказал Коротченко.

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