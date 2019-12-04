Брюссель, , 20:41 — REGNUM Обнародовать текст соглашения Турции с ливийским Правительством национального согласия по морским зонам призывает Европейский союз, сообщили 4 декабря в Дипломатической службе ЕС.

Брюссель отмечает, что Анкара всё ещё не опубликовала «меморандум о взаимопонимании» между Турцией и Ливией от 27 ноября 2019 г. о делимитации морских границ.

«ЕС полностью солидарен с Грецией и Кипром в отношении недавних действий Турции в Восточном Средиземноморье, включая Эгейское море. Турция должна уважать суверенитет и суверенные права всех государств-членов ЕС, как неоднократно подчеркивалось Европейским советом и в выводах Совета от июня 2019 г.», — говорится в сообщении.

Читайте также: Греция попросит у стран — членов НАТО поддержку в конфликте с Турцией

Напомним, 27 ноября 2019 г. Анкара подписала с Правительством национального согласия соглашения о «Безопасности и военном сотрудничестве» и об «Ограничении юрисдикции на море».

Читайте ранее в этом сюжете: Турция и Ливия подписали два меморандума о взаимопонимании