Рим, , 20:40 — REGNUM Итальянские политики вновь заговорили о возможности проведения досрочных выборов, сообщают национальные СМИ в среду, 4 декабря.

Лидер одной из партий коалиции — популистов Луиджи Ди Майо в своем заявлении отметил, что у него нет намерения выводить свою партию из коалиции и таким образом инициировать досрочные выборы, но разногласия в коалиции по целому ряду вопросов, по его словам, требуют серьезной работы.

В свою очередь Маттео Ренци, лидер еще одной партии коалиции — «Живой Италии» отметил, что предпочел бы не проводить выборов до 2023 года, однако не исключил и возможности досрочного распада коалиции.

Действующее правительство Италии было сформировано либералами, популистами и партией Ренци в сентябре 2019 года. Проводить для этого выборы не понадобилось — итальянское законодательство допускает формирование новой коалиции в прежнем составе парламента.

При этом две основные партии коалиции, либералы и популисты, еще недавно называли друг друга оппонентами и продолжают спорить по целому ряду социально-экономических вопросов, а совокупный рейтинг трех правящих партий почти на 10% ниже совокупного рейтинга правоцентристской оппозиции во главе с «Лигой» Маттео Сальвини.

Но именно поэтому в Италии и не будет никаких досрочных выборов, полагают наблюдатели: либералы и популисты прекрасно понимают, что нынешний тактический союз — единственная возможность удержаться у власти для обеих партий.