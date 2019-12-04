Берлин, , 20:40 — REGNUM Власти Германии решил выслать российский дипломатов на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, так как германская сторона якобы не получила содействия со стороны Москвы в расследовании данного преступления. Об этом сегодня, 4 декабря, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита военного блока НАТО в Лондоне.

«Мы приняли эти меры, как вы знаете, поскольку мы не наблюдали поддержки России в расследовании этого убийства», — сказала Меркель.

Также она отметила, что обсудила данную ситуацию с союзниками Германии по НАТО.

Кроме того, Меркель не исключает, что поднимет тему высылку российских дипломатов на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Париже в рамках саммита «нормандской четверки».

Меркель выразила уверенность, что высылка российских дипломатов не повлияет на предстоящий «нормандский саммита».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Германии сообщило о высылке из страны двух сотрудников российского посольства, из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества российских властей по делу об убийстве гражданина Грузии. Германские правоохранители считают, что есть достаточное фактическое основание полагать, что убийство Торнике К. было осуществлено «либо по указанию государственных инстанций Российской Федерации, либо по указанию инстанций Чеченской Республики, которая является частью Российской Федерации».