Москва, , 20:47 — REGNUM США уже не в силах остановить запуск газопровода «Северный поток — 2». Об этом 4 ноября заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Трамп исчерпал аргументы он угрожал, говорил о санкциях. Буквально вчера или сегодня немцы сказали, что они могут ввести наценку на сланцевый газ», — отметил депутат Госдумы.

Затулин высказал мнение, что президент США Дональд Трамп не хочет оказывать давление на Россию. И причина кроется вовсе не в его возможных симпатиях к РФ.

«На самом деле Трамп простой человек, который реагирует следующим образом: враг моего врага — мой друг. Если весь конгресс, точнее его демократическая часть, против Трампа и всё время рассказывает о русской угрозе и не замечает украинского следа на выборах, то почему бы Трампу не придержать коней и не таскать каштаны с огня для своих оппонентов. Он ждет обсуждения с Путиным, ждет прорыва по вооружениям», — сказал депутат.

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