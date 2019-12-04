Бейрут, 4 декабря 2019, 20:27 — REGNUM Президент Ливана Мишель Аун призвал законодателей начать консультации для избрания нового премьер-министра страны, 4 декабря передает агентство Reuters.
29 октября премьер-министр Ливана Саад Харири ушел в отставку на фоне массовых протестов в стране — самых крупных со времен «арабской весны» 2011 года.
Кабинет министров Харири пока продолжает исполнять обязанности. Протесты в Ливане не прекращаются.
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