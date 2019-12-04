Москва, , 20:26 — REGNUM В Германии не понимают, каким образом запуск «Северного потока — 2» связан с транзитом российского газа через Украину. Об этом 4 декабря при помощи телемоста заявил член комитета Бундестага по экономике и энергетике Штефан Койтер в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«В Германии мы не улавливаем связи между украинским транзитом и «Северного потока — 2». Газоснабжение не имеет никакой связи со стабилизацией Украины и финансовой помощью Украине», — заявил немецкий политик.

Депутат Бундестага также заявил, что требования Украины помешать строительству газопровода несправедливы. Однако инициатором этих заявлений Киева политик считает США.

«Украина действует несправедливо. Мы знаем, чьи уши за этим виднеются. Это США. США пытаются подстрекать и пытаются извлечь наибольшую выгоду из переговоров», — сказал Койтер.