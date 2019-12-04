Москва, , 20:20 — REGNUM Заявление украинских элит о необходимости введения санкций в отношении европейских компаний и стран, занимающихся строительством газопровода, являются недружественным шагом в отношении Германии. Об этом 4 декабря при помощи телемоста в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил член комитета бундестага по экономике и энергетике Штефан Койтер.

В первую очередь представитель немецкого парламента подчеркнул, что газопровод «Северный поток — 2» не только не угрожает Евросоюзу, но напротив — обеспечивает его энергетическую безопасность.

«Это идёт на пользу и Германии, и Европе, потому что газ из России самый экологичный и дешевый. Вы знаете, украинское правительство действует не исходя из интересов сотрудничества. Европа поддерживает Украину по многим направлениям, но Украина пытается торпедировать строительство «Северного потока — 2», и мы воспринимаем это как недружественный шаг», — сказал Койтер.

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