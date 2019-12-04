Берлин, , 20:07 — REGNUM Высылка двух российских дипломатов до окончания расследования по «делу Хангошвили» — это слишком поспешная мера, заявил 4 декабря депутат Свободной демократической партии в бундестаге Александер граф Ламбсдорфф в интервью Agence France-Presse.

Ламбсдорфф «Необходимо представить доказательства, которые оправдывают такой шаг».

Напомним, российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что Берлин решил выслать российских дипломатов, не имея никаких доказательств причастности российских госструктур к убийству в Берлине грузина Зелимхана Хангошвили 23 августа 2019 г.

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