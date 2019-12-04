Лондон, , 20:06 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон после беседы с президентом США отказался от своих заявлений о «смерти мозга» НАТО, сообщил 4 декабря журналистам президент США Дональд Трамп перед началом встречи с главой правительства Италии Джузеппе Конте.

Встреча проходит на полях саммита НАТО в Лондоне.

По словам Трампа, 3 декабря он убедил Макрона в том, что на данный момент Североатлантический альянс наиболее силён за всю историю своего существования.

«Вчера я провёл переговоры с президентом Франции. Он взял обратно свои высказывания о НАТО. Он увидел, что и как происходит, как страны альянса усиливаются», — заявил Трамп.

Стоит отметить, что сам Макрон ранее неоднократно заявлял, что не стыдится своих высказываний о «смерти мозга» НАТО, которые стали началом дискуссии по важным вопросам о положении дел в альянсе.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что в последние несколько лет действия США нарушают баланс внутри блока НАТО.

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