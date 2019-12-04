Лондон, , 20:06 — REGNUM На встрече президента США Дональда Трампа и премьер-министра Италии Джузеппе Конте не обсуждался вопрос о «китайском 5G», заявил Конте журналистам в среду, 4 декабря.

Таким образом премьер Италии опроверг высказывания Трампа, который ранее сказал, что этот вопрос обсуждался и что Италия готова отказаться от китайских технологий.

Весной 2019 года правительство Италии (также под руководством Конте) заключило предварительные договоренности с КНР о взаимодействии в рамках проекта «Один пояс — один путь». При этом власти страны подчеркивают, что стратегически важные отрасли остаются под их полным контролем.