4 декабря 2019 | Время чтения 40 мин

Исмаил Шабанов, , 20:06 — REGNUM Россия, как крупнейший ресурсный центр с огромными территориями всегда являлась основной целью агрессивных планов Запада. История и нынешняя ситуация не оставляет сомнений в том, что план действий по захвату этих ресурсов посредством предательства местных элит и разделу России всегда был на повестке дня. Эта политика, рассчитанная не на одно десятилетие, проводится всесторонне и поэтапно. Наступление идет по всем направлениям и проводится координировано. Западные центры никогда не останавливались и продолжали свое дело и после распада СССР, удерживая инициативу в своих руках. Поняв, что открытой силой с Россией не совладать, так как опыт для них всегда был плачевным, они перешли на другой метод борьбы, постепенно проникая во властные структуры не только нашей страны, но и в бывшие союзные республики, одну за другой включая их в зону своих интересов. Ведь нельзя терять из-под контроля стратегически важные страны их ресурсы, а также власть в этих странах. Посредством такой политики они окружают Россию для создания очагов нестабильности и терроризма, как у ее границ, так и внутри страны. Для этого западные силы умело подыгрывают своим ставленникам в пространстве СНГ, то давят на них, то имитируют давление, а иной раз даже открыто защищают их за столом переговоров. Одним из оправдавших себя методов защиты угодных им правительств в подконтрольных странах, через которые они проводят свою политику, является создание иллюзорной, не соответствующей действительности картины. Сюда можно отнести не только идеологическую обработку масс, подмену ценностей и целей, но хорошо поставленную дезинформационную работу, которая является важнейшим инструментом для сокрытия истинных намерений политических элит страны, служащих западным интересам. Предполагается, что противник, то есть Россия, будет делать расчеты из той ложной действительности, что позволит выиграть время для основного проекта. Этими методами западные центры давно уже пользуются на всем пространстве СНГ, особенно в тех странах, которые должны быть выведены из-под контроля России, путем усыпления бдительности российских элит, отвечающих за безопасность государства и региона в целом. Центры, проектирующие будущее региона, понимают, что Россия может сорвать эти планы своевременными ответными действиями, повлияв на положение дел как в подконтрольных Западу государствах, так и за их пределами.

Азербайджан

Азербайджан как раз относится к таким ключевым странам, где координируемые стратегическими противниками России власти стремятся выиграть время, пытаясь ввести в заблуждение население своей страны и усыпить бдительность Москвы. И если сорвать пелену или выключить красивую азербайджанскую голограмму, то перед нами предстанет совершенно иная картина, а не та, что транслировалась в СМИ Азербайджана и даже в некоторых СМИ России во время и после визита первой леди и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Москву. Политическая иллюзия реальности в этой стране создавалась давно, с уверенностью говорим, что этот процесс, многими годами ранее. И в этот раз, ориентированный на Россию информационный фон дошел до своего пика как раз в канун, а также во время самого визита азербайджанской делегации в столицу России. К сожалению и некоторые российские эксперты по каким-то причинам присоединились к этому хору.

А Запад тут отреагировал иначе, то подыгрывая, то оказывая давление на Баку. Именно в это время, аккурат в день прибытия первой леди и первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Москву, 20 ноября сего года Азербайджанская служба британского BBC опубликовала статью под названием «Второй дом политических семей Азербайджана». В статье, помимо фамилии Алиевых и Пашаевых, проходили фамилии семей, которые имеют имущество и бизнес в Великобритании, называются определенные цифры, но далеко не все. Расценивать действия британцев можно с двух позиций. Во-первых, британцы, сами являясь одними из основных заказчиков игры в Закавказье, могут создавать мнимый фон давления на азербайджанские власти, подыгрывая им и давая им некий довод, чтобы в Москве считали бы, что Алиевы все же дают крен в сторону России и продолжали бы работать с ними в том же русле. Во-вторых, это мог быть отрезвляющий щипок, предупреждение британцев азербайджанским властям в связи с прибытием Мехрибан Алиевой в Москву, чтобы не расслаблялись. Это намек на жирные обстоятельства, которые никогда не дадут совместно правящим в Азербайджане двум основным, договорившимся между собой кланам, сделать тот выбор, который предлагается им из Москвы. На наш взгляд, они и сами не хотят, а всего лишь имитируют такое желание. Ведь если бы на самом деле был реальный крен в сторону России, то трон под династией Алиевых очень быстро пошатнулся бы с тяжелыми последствиями для них. Учитывая то, что основной капитал правящих в Азербайджане семей на Западе, все, что они делают — это имитация, создание иллюзии реальности для выигрыша времени и выполнения условий, на которых они пришли к власти и на которых они могут, успешно легализовав свой капитал, благополучно уйти, передав страну стратегическим противникам России и Ирана.

Такие имитации могут проявляться в разных символических мероприятиях. Например, визит первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Москву, начался с посещения могилы Неизвестного солдата в Александровском саду. Отдав дань общему с Россией прошлому, первый вице-президент Азербайджана, продемонстрировала свое доброе отношение к единому прошлому и к возможному совместному будущему в союзном экономическом и политическом пространстве. И в самом деле, благоразумный политик, глава кавказского государства, соседствующего со страной, которая является одной из важнейших вершителей мировой политики, должен понимать все последствия опрометчивой политики или же усиленно маскировать свои истинные цели, чем в Баку при помощи кураторов и занимаются на самом деле. Открытие филиалов некоторых российских ВУЗов в Баку, проведение дней культуры и т.п. являются мерами также направленными на усыпление бдительности России. Как видно, чета Алиевых, возглавляющих страну, в последнее время активно демонстрировала свою лояльность к России. И это происходит на фоне кадровых перестановок и ожидаемых внутренних перемен, которые якобы повлияют на политический вектор страны. Во всяком случае, так это преподносится населению в Азербайджане и за пределами страны. Но мы должны понимать, что «обещать — не значит жениться» и демонстрируемая политика далеко не всегда соответствует политике реальной. Думается, что в этом давно должны были убедиться российские эксперты, занимающиеся Азербайджанской Республикой.

Суть азербайджанской политики, представленной династией Алиевых, в отношении с державами политическими и финансовыми группировками, которые реально могут испортить им жизнь, достаточно проста:

а) вывод присвоенного капитала в десятки миллиардов долларов из республики в западные страны, под контроль западных банков и элит;

б) подготовка почвы, способствующей политическому, военному, экономическому и культурному продвижению турецких и западных сил в Азербайджан с запуском соответствующей идеологии.

Все остальное делается для того чтобы достичь этих целей и является имитацией. Поэтому не случайно, что во время посещения Мехрибан Алиевой Москвы, в Лондоне 21 ноября оказался премьер-министр Азербайджана Али Асадов и встретился с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон. За двадцать дней до этого с ней встречалась и сама Мехрибан Алиева.

Примечательно то, что после начала визита делегаций НАТО и ГШ ВС Россиив Баку британскоеBBCна следующий день, 27 ноября публикует другую статью под названием «Умри или признайся. В азербайджанской армии искали армянских шпионов при помощи пыток». Не думаем, что публикация материала о том, как в азербайджанской армии в 2017 году искали шпионов, а солдаты подвергались массовым пыткам, в результате чего и умирали, является совпадением.

Президент Ильхам Алиев принял российскую делегацию во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым и поблагодарил за высокий прием его супруги в Москве. На встрече он заявил: «Мы понимаем, что это случай в международной политике беспрецедентный, когда не первое лицо государства принимается на самом высоком уровне — президентом, причем президентом ведущей страны мира и президентом, который является среди политиков мира номером один». В азербайджанской прессе эта новость вышла под заголовком: «Ильхам Алиев генералу Герасимову: Путин в мире политик №1». На встрече же с делегацией Военного комитета НАТО во главе с сэром Стюартом Пичем он заявил: «Мы — надежный партнер НАТО, и наши военные плечом к плечу служат с военными НАТО в Афганистане». В азербайджанской прессе эта новость прошла под заголовком: «Ильхам Алиев: Мы и надежный партнер НАТО». Кстати первый вице-президент Мехрибан Алиева во время своего интервью каналу «Россия 24» заявляла, что Россия является стратегическим партнером для Азербайджана. Это конечно очень интересно, когда одна страна является стратегическим партнером, братской страной и сторонником сразу нескольких противоборствующих между собой глобальных и региональных сил. К месту будет сказано, что 24 октября, принимая президента Ирана Хасана Роухани, прибывшего в Баку для участия в саммите Движения неприсоединения, президент Ильхам Алиев сказал: «я очень рад, что братская страна представлена на саммите Движения неприсоединения на самом высоком уровне…». И в азербайджанской прессе это пошло под заголовком: «Ильхам Алиев назвал Иран братской Азербайджану страной».Но во время недавнего выступления на мероприятии посвященной 100-летию Бакинского Государственного Университета (БГУ) он завуалированно обвинил Иран в отношениях с Арменией. Обвиняя некоторые мусульманские страны, он заявил: «они обнимаются с Арменией и приглашают к себе лидеров этой страны. Мусульманские страны не должны строить отношений с этой преступной страной, с фашистами». Это совсем не похоже на то, что Ильхам Алиевсчитает Иран братской страной и тем более не похоже на то, что он готов к каким-то конструктивным переговорам с армянской стороной. Это больше похоже на затягивание времени ни к чему не приводящими переговорами. В азербайджанской прессе это появилось под такими заголовками: «Ильхам Алиев обвинил некоторые мусульманские страны в лицемерии» и «Ильхам Алиев жестко ответил Пашиняну: «Эта фашистская сущность…». В этом же выступлении он обрушился с критикой на Европу, отказавшись от евроинтеграции. Как отмечает Bloomberg, эта позиция Ильхама Алиева означает отход от принятой им в 2007 году стратегии национальной безопасности, в которой говорится, что богатый энергоресурсами Азербайджан нацелен на членство в европейских и евроатлантических альянсах. Но, как мы отметили выше, не стоит обманываться на эти высказывания Ильхама Алиева и на реакцию Запада. США и НАТО не раз заявляли, что Азербайджан является их стратегическим партнером, поэтому до поры до времени Ильхам Алиеву позволяется сотрясать воздух наездами на Европу. Все эти критические замечания, видимое давление на Азербайджан ничего не значат, если предположить, что идет совместная работа по созданию иллюзии сопротивления Западу. На самом деле Азербайджан, превращенный правящей элитой в сырьевой придаток ряда стран НАТО и их союзников, сегодня готов стать данником для любого государства, которое имеет мощные рычаги давления на правящую династию и будет играть роль опекуна правящей династии. Вот именно в таком ключе Алиевы общаются с противоборствующими силами в Закавказье, где Азербайджан является ключевой страной.

Но следует понимать, что для каких-то государств такая политика Алиевых будет нести выгоды чисто финансового характера и то не всегда для государства, а для элит этого государства, а для других государств и элит этих государств это принесет не только финансовые выгоды, но завершиться полным контролем над территорией. К этой комбинации требуется особый подход и относится к ситуации в Азербайджане, следует с особой внимательностью. Россия при таком раскладе это та сторона, которая медленно теряла и продолжает терять позиции в Азербайджане в результате многосторонней имитации и введения в заблуждение, как внутреннего электората, так и сил имеющих возможность повлиять на судьбу режима из-за рубежа. Этой политике потворствуют, ее лоббируют и некие силы в самой России.

Наседающей стороной же в Азербайджане является Турция, которая часто в истории была атакующим звеном той же Великобритании и вообще западного мира. Сегодня Турция та страна, которая в борьбе за ключевую страну Закавказья имеет ряд преимуществ перед Россией. Турки в намеченных ими для политического и культурного наступления странах активно работают не только с политической элитой, но и с народом. И это им помогает делать и позволяет делать сама власть, что и было одним из условий прихода к власти семьи Алиевых. Этим занимается и оппозиция в Азербайджане, которая также прямо или косвенно курируется властью. Народный фактор в политике Турции всегда имеет особое место. Идеологическое и культурное наступление турок, идущее по двум направлениям — пантюркизм и паносманизм, плодит в обществе будущее поколение, которые будут и во власти, и в оппозиции, и в прессе, и в бизнесе, и в культуре, и самое главное, среди полицейских и военных. В этом направлении работает официальная идеология, вооруженные силы, общеобразовательные школы, ВУЗы и СМИ в Азербайджане. Одновременно ведется постепенная планомерная работа по усечению русскоязычного населения в Азербайджане. Существенно урезано и преподавание русского языка и качество этого преподавания. Несмотря на то, что в Азербайджане постоянно заявляют о свыше 300 школах, где образование получают на русском языке, это не совсем полная и точная информация. В таких школах образование идет на двух языках: русском и азербайджанском. То есть в этих школах два сектора. Чисто русских школ в стране всего 15. Всего общеобразовательных школ в стране 4443. Кроме того, в стране ликвидировано обязательное преподавание русского языка в школах, где преподавание еще в советское время шло только на азербайджанском языке. Русский язык преподаётся в этих школах наравне с другими иностранными языками, и преподавание оставляет желать лучшего. Число получающих образование на русском языке школьников от общего числа школьников в Азербайджане колеблется в районе 6−7%. Эти числа могут немного меняться из года в год, но в общем тенденция такова, что русскоязычное пространство должно уменьшаться или держаться примерно на таком уровне «ради галочки», чтобы даже не составлять конкуренции турецкому влиянию на азербайджанцев, а при случае можно размахивать этим фактом перед Россией, мол «смотрите, у нас ведь есть русские школы». Дело в том, что даже само такое присутствие русского языка в азербайджанской среде не спасает ситуацию, так как и русскоязычная среда азербайджанцев также постепенно подвергается турецкому влиянию. Турецкая культура в Азербайджане доминирует и если раньше в Баку в культурном плане равнялись на Россию, то теперь уровень культуры упал, и там равняются на Турцию. Бесконечные турецкие пропагандистские сериалы давно оказывают влияние на сознание не только азербайджанцев, но и сознание населения всего Северного Кавказа.

То же самое происходит и в СМИ. В Азербайджане есть как русскоязычные СМИ направленные на отражение «опасностей» из России, для введения в заблуждение российских экспертов в сфере безопасности, а также для информационной войны с разного рода «врагами азербайджанской государственности», так и азербайджаноязычные СМИ, которые занимают намного большую часть аудитории. И по качеству, и по контенту, и по враждебности по отношению к России и Ирану, естественно, эти два информационных поля отличаются. Если Иран «лупят» с обеих информационных пушек постоянно, то в сторону России в отличие от азербайджаноязычного, русскоязычные СМИ «огрызаются» реже. И для этого пользуются услугами враждебных России местных и неместных русскоязычных аналитиков. Заказные статьи ангажированных политологов все же периодически выходят и из-под пера российских экспертов. Это делается для того чтобы «посадить на место» пророссийский, но оппозиционный властям электорат и для того чтобы они «ни на что не надеялись и поняли, что с Москвой у Алиевых все отлично, мол договорились». Весь этот информационный театр создан для того чтобы продолжать выигрывать время для правящей семьи, которая готовит страну к сдаче, после того как нефтяные доходы упадут до критической отметки. Это также дает время вести антироссийскую пропаганду в народе.

Так, оппозиция со всех своих информационных ресурсов, а их немало, в поддержке режима всегда обвиняет исключительно Россию, тогда как основные покровители семьи сидят на Западе. К примеру, когда становится известно, что Азербайджан вложил в экономику Турции около 15 млрд. долларов и доведет эту сумму до 20 млрд. это особо не подвергают атакам, а когда стало известно, что Азербайджан хочет отремонтировать какой-то курорт в России или купить завод, об этом заговорила чуть ли не вся оппозиция. Если первый вице-президент страны Мехрибан Алиева совершает визит во Францию, где встречается с Ротшильдами, с Николя Саркози, с супругой Макрона, то это в оппозиционных СМИ прессе не подвергается критике, но визиты в Россию оппозиция всегда с особой охотой комментирует именно в черных цветах. Вы почти не услышите от них обвинений в адрес Турции, Израиля, США, Великобритании, НАТО и вообще западных стран, в том, что они поддерживают Алиевых, хотя хорошо это видят. Этот антироссийский вектор поддерживается как властной агентурой в прессе, так и прозападной и протурецкой оппозицией.

Таким образом, Россия постепенно теряет азербайджанское общество как базу для создания благоприятной почвы для пророссийского электората. Ревностным атакам, как со стороны властей, так и со стороны оппозиции подвергается любой возможный азербайджанский лидер близкий по своим убеждениям и воззрениям к России и имеющий реальные финансовые и политические возможности. Образно говоря, такого сразу заклюют на месте!

Таким образом, игры властей с протурецкой и прозападной оппозицией будут продолжаться и далее, что также нужно для выигрыша времени. Недавно президент Ильхам Алиев открыто заявил: «В Народный Фронт Азербайджана собрались самые отбросы общества». Но что интересно именно эти «отбросы общества» во главе с Абульфазом Эльчибеем, в кабинете которого всегда висел портрет Гейдара Алиева, запустили русофобию и иранофобию в стране. И именно они передали власть в стране Гейдару Алиеву. Гейдар Алиев со своей командой ничего не изменил, а всего лишь завуалированно продолжил эту политику, поддерживая турецкий проект, но уже маскируя его под «азербайджанство». Позиционируя себя в кремлевских кулуарах в качестве курдов, которые якобы против пантюркизма, они на самом деле, на протяжении четверти века надежно укрепляли турецкую схему «Один народ — два государства». Вообще нахичеванский клан и союзный им клан выходцев из Армении (в народе прозваны «еразами»), в число которых входят и местные отуреченные курды породили самых ярых знаменосцев пантюркизма. Они весьма преуспели в этом. Этому не стоит удивляться, так как один из основателей первой Азербайджанской Республики, Председатель Национального Совета Азербайджана Мамед Эмин Расулзаде несмотря на то, что по происхождению был татом, то есть кавказским персом, продвигал и поддерживал идеи пантюркизма.

Еще одно важное направление деятельности турок — это работа с азербайджанской молодежью и студенчеством. Тысячи азербайджанских студентов проходит обучение в Турции, по разным специальностям. Другим важнейшим направлением работы турок является азербайджанская армия, которая давно уже строится по стандартам НАТО. В Турции прошли обучение тысячи азербайджанских офицеров. Ежегодно Турция и Азербайджан проводят ряд совместных военных учений. Под чьим влиянием находятся азербайджанские офицеры гадать не приходиться. Таким образом, Турция при поддержке Алиевых ведет полномасштабное наступление во всех сферах жизни азербайджанского общества, начиная с образования и заканчивая армией. Турция влияет на азербайджанцев даже в России.

Сегодня мы видим, что азербайджанцы у нас на глазах, в России создают пантюркистские, протурецкие враждебные организации, среди азербайджанцев распространяются антироссийские идеи. Россия даже у себя не достаточно хорошо курирует и не контролирует азербайджанское студенчество, которое подвергается идеологическому воздействию протурецких сил. На азербайджанцев, граждан России, оказывается давление и из Азербайджана и те больше опасаются правоохранительных органов Азербайджана, нежели России. Им удается держать под контролем даже состоятельных азербайджанцев, граждан России, которые не ощущают на себе достаточной защиты местных правоохранительных органов. Азербайджанская диаспора, таким образом, стала полем деятельности антироссийских сил и это результат отсутствия верной плановой работы с этой частью населения.

Бесспорно то, что Турция в своей политике делает ставку не только на авторитарных правителей или какой-то определенный клан, а работает со всеми слоями народа. Турки не ведут ситуационную политику, не принимают решения по мере наступления какой-либо ситуации, они сами создают ситуацию, готовят ее годами. Для турок неважно кто придет к власти в Азербайджане, так как любая власть будет всегда декларировать дружбу, союзничество и братство с Турцией. Так заложен фундамент отношений двух стран и даже затягивание карабахского конфликта как раз успешно было использовано турецкой пропагандисткой машиной, а в затягивании конфликта, как всегда, постоянно обвиняется Россия. Таким образом, Турция всегда может сменить одного лидера страны на другого, опираясь на турецкий фактор, как в гражданском обществе, так и в армии. Если будет утерян контроль над одним президентом, они его сменят на другого, так как народные массы и армия в орбите турецкого влияния.

Уже многие годы в северных приграничных с Россией районах Азербайджана специально дан зеленый свет распространению ваххабизма. Эта враждебная России идеология и все эти действия направлены на создание именно по всей границе идеологического и противного российскому государству барьера. По нашим сведениям там шла подготовка будущих членов ваххабитских террористических организаций и сейчас эта работа продолжается при покровительстве сверху. И занимаются этой подготовкой спецназовцы ВС Азербайджана, которые проходили подготовку в Турции, Израиле и Пакистане. В Азербайджане, да и в Дагестане оседают вернувшиеся из Сирии и Ирака боевики.

России следует перехватить стратегическую инициативу в этом регионе, завоевывая симпатии всего народа, а не ограничиваться только продажей вооружений и реализацией экономических проектов, рассчитанных исключительно на денежную прибыль от Азербайджана. Для великой державы прибыль и деньги не всегда должны быть в приоритете. Кроме того, политическая целесообразность диктует то, что Россия должна делать ставки не только на какие-то кланы или династии, которые пытаются откупиться экономическими отношениями и выиграть время, изображая тяготение к России, но и на другие факторы. То есть работа должна идти и с населением Азербайджана, с перспективными представителями азербайджанцев, и других национальностей, которые проживают в этой стране и с их лидерами. Россия все еще сохраняет большие возможности в работе с населением этой республики и особенно с протестной ее частью и национальностями, борющимися в этой республике за защиту своих прав. Таковым является полуторамиллионный талышский народ, который искренне симпатизирует России и сопротивляется протурецкой пропаганде. И именно благодаря их работе сегодня пантюркизм в Азербайджане все еще не укрепился до конца, именно они являются сегодня главным фактором для создания баланса сил не только в Азербайджане, но и во всем Закавказье.

Мы понимаем, что невозможно одним махом уничтожить турецкий фактор в Азербайджане, так как уже более четверти века турки там ведут эффективную работу. Но даже если Россия договорится с Турцией о совместном политическом пребывании в Азербайджане, оставив все как есть, то это тоже в долгосрочной перспективе не будет соответствовать интересам Турции, как страны НАТО. Любое подобное соглашение дополнительно даст время туркам. Они будут продолжать свое дело и в итоге поставят Россию перед фактом. Поэтому опираться следует на политические центры силы в стране, которые имеют потенциал для развития, если надо, то самим их создавать, работать над ними, защищать их и вести постепенное политическое, экономическое, культурное контрнаступление, опираясь на эти силы.

Надо понимать, что активные контакты Турции с Россией, прежде всего, направлены на то, чтобы опять таки выиграть время и привлечь российское государство своими турецкими политическими проектами, представляя их как выгодные для Москвы. Они хотят создавать и укреплять свои геополитические проекты под крылом России, выдавая их как не опасные, не враждебные и подконтрольные российскому государству. В Азербайджане правящая элита также копирует эту модель поведения, показывая, что якобы все под контролем Москвы.

И сейчас, когда так называемый «пашаевский» или «бакинско-ширванский» клан во главе с Мехрибан Алиевой при поддержке Москвы якобы наседает на эту пантюркистскую и паносманскую политику, имитируя попытку смены курса, нужно быть весьма осторожными и не дать ввести себя в заблуждение. Постепенный трансфер власти Мехрибан Алиевой ничего не изменит стратегически. Пашаевы не являются ни коренными бакинцами, ни вообще коренными ширванцами, они всего лишь азербайджанские «выруси», которые играют на этом бренде и поддерживают также как и нахичеванский клан, пантюркизм. На самом деле ни один коренной бакинец или ширванец пока не занял и не занимает должностей первого уровня. О талышах и говорить не стоит. Талыш не может занимать первостепенной политической должности и это негласная установка в Азербайджане. На должности под вывеской «пашаевых» или «бакинцев» назначаются те же нахичеванцы и азербайджанцы выходцы из Армении, «еразы». Как показало время, межклановая борьба в Азербайджане не носила такого тяжелого и непримиримого характера. Были конфликты между отдельными старейшинами, «старой гвардией» нахичеванского клана (куда условно включаем и «еразов») и Пашаевыми, что решили выдать за серьезную борьбу. На самом деле состоялся некий ренессанс, обновление «турецких знаменосцев», то есть нахичеванского клана, который взял под контроль ключевые позиции в стране. Нахичеванцами и выходцами из Армении являются премьер-министр страны, глава МВД, глава МЧС, глава СГБ, глава Таможенного комитета, глава Государственной пограничной службы (ГПС), глава Государственной Нефтяной Компании, глава Министерства обороны. Самый перспективный ставленник «пашаевского» клана, министр экономики Микаил Джаббаров, который с 2013 года успел побывать министром образования и министром налогов также является выходцем из Армении. Новый глава администрации президента позиционирующийся якобы как бакинец Самир Нуриев, — зять Микаила Джаббарова. Уместным будет отметить, что согласно распоряжению президента, министерство налогов, Госкомитет по вопросам имущества, Госагентство по антимонопольной политике и контролю за потребительским рынком включены в структуру Министерства экономики. Другой перспективный «пашаевец» Анар Алекперов, возглавляющий идеологический храм семьи Алиевых, центр Гейдара Алиева и на днях назначенный уже помощником президента, тоже выходец из Армении. Ранее он занимал должность помощника первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Помощником же президента по военным вопросам стал выходец из Нахичевани генерал-полковник Магеррам Алиев. Большое число других руководящих должностей по всей стране, главы районов, начальников полиций, прокуроров, заняты и занимаются выходцами из Нахичевани и Армении, их можно долго перечислять. Ничего, по сути, не изменилось, просто пошло замещение старых на более молодых выходцев из тех же регионов. И это говорит о том, что в общем и целом политический вектор страны серьезно не изменится. И идеология их также не изменится.

Вот, к примеру, не многим более года назад в результате кадровых перестановок Министерство образования Азербайджана возглавил ставленник «пашаевского» клана Джейхун Байрамов, который включил в школьную программу предмет под названием «Общая тюркская история». Этот учебник подготовлен располагающейся в Казахстане «Международной тюркской академией», совместно с Всемирной тюркской организацией по сотрудничеству в области науки и образования (TWESCO).Пособие предназначено для более углубленного изучения школьниками из тюркоязычных стран истории тюркского народа и общетюркской цивилизации. Мы вовсе не против истории тюрков, которую следует изучать тем, кому она интересна, но в таком случае, где учебник по истории народов Дагестана, который был бы интересен лезгинам, аварцам, цахурам или учебник по истории народов Ирана, который были бы интересен, татам, талышам курдам, проживающим в Азербайджане? Эти учебники есть, но они не будут переведены и включены в школьную программу, так как в стране курс задан на пантюркизм и паносманизм. Другой ставленник Пашаевых Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов недавно направил обращение к тюркскому миру и призвал их к единству. Сюжет об этом был показан в эфире турецкого телеканала «Haber Global».Уже давно в окружение президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана проникла известная в Азербайджане бывшая сотрудница, телеведущая ныне закрытого канала «ANS» Севиль Нуриева. Являясь приближенной первого вице-президента Мехрибан Алиевой, она сейчас она активно продвигается на центральных телеканалах Турции и является известным политическим аналитиком. Она также постоянно контактирует с министром внутренних дел Вилаятом Эйвазовым и главой Службы Государственной Безопасности (СГБ) Азербайджана Али Нагиевым, которые также вместе с главой Таможенного комитета Сафаром Мехтиевым принадлежат к группе «пашаевских» нахичеванцев. Приближенной к Мехрибан Алиевой к женской политической группе принадлежит и трехкратный депутат парламента Азербайджана Ганира Пашаева, также бывшая сотрудница телеканала «ANS». Она широко известна своей пантюркистской позицией, как в Азербайджане, так и в Турции. Имеет обширные связи в Турции и продвигает турецкие интересы с не меньшим упорством, чем Севиль Нуриева. Еще одной особой из этого же круга пантюркистских подруг, известных женщин поддерживающих пантюркизм и паносманизм в Азербайджане является председатель женского объединения «Азери-Тюрк», Танзиля Рустамханлы. Депутатом парламента ей пока стать не удалось, но в 2017 году она была награждена президентом Азербайджана орденом «Прогресс». Кстати, она и ее муж писатель, поэт, председатель Партии Гражданской Солидарности, такой же пантюркист Сабир Рустамханлы не раз выступали за полную ликвидацию образования на русском языке. Можно и дальше перечислять людей поддерживающих турецкое влияние и прямо или косвенно связанных с первым вице-президентом республики. Все это говорит о том, что «пашаевский» клан все же поддерживает пантюркизм и будет поддерживать продвигаемый Турцией паносманизм посредством своих кадров.

Все эти процессы в республике идут под прикрытием антироссийской пропаганды в стране, которая гласит, что якобы всему этому способствует Россия. И роспуск парламента, и кадровые перестановки в Азербайджане это якобы исключительно с согласия России. И власть как будто специально проводит какие-то перемены в стране, привязывая это к визитам своих делегаций в Россию. Пока есть доходы от нефти и газа, которые хоть как-то держать страну на плаву, Алиевы будут выигрывать то самое ценное время для завершения шахматной игры в Закавказье, где Азербайджан является сильной проходной пешкой. И эта пешка на самом деле сильно защищается другими серьезными шахматными фигурами, которые контролируют его ходы.

После вхождения Азербайджана в лоно турецкой политики и создания на территории Нахичевани Тюркского совета, куда входит Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и даже Венгрия проекты по идеологической работе над населением Азербайджана стали необходимостью. Проект «Великий Туран» мягко названный Тюркским советом, является еще одним пространством для турецкой политики и через который пройдет еще один Шелковый путь из Китая в Европу, в обход России. По всей видимости, правящая семья имеет долю в этом деле, и она будет тянуть время максимально пока идет подготовка к окончательному выдавливанию России из региона, как самого опасного соседа. Такие союзы представляются для населения Азербайджана единственной панацеей для возвращения контроля над Нагорным Карабахом, а Турция единственной спасительницей Азербайджана.

В связи с этим затягивание решения карабахского вопроса также до назначенного времени играет на руку тем силам, которые готовят выдавливание России из всего региона. Россия стала заложником тех ошибок, которые были допущены в Закавказье в начале 90-х. И получив в руки этот «карабахский подарок» Россия стала своего рода охранителем относительного длительного спокойствия в регионе, которое на самом деле использовалось для антироссийской риторики. Сейчас в Азербайджане пропагандируется, что именно Россия виновата в затягивании конфликта, а Турция добивается возвращения оккупированных армянами территорий, помогая, которым Россия держит под контролем Азербайджан. Народные массы не ведают, что на самом деле происходило в Карабахе, для чего и кем был инициирован этот конфликт.

На самом деле нагорно-карабахский конфликт это важнейшая опорная точка для продвижения НАТО в Азербайджан на плечах Турции. Не стоит питать иллюзий на счет разлада Турции с НАТО и верить аналитике, которая пишет об этом. Когда президент Франции Макрон заявил смерти «мозга НАТО», президент Турции Эрдоган жестко отреагировал ответив, что «Макрону самому следует обратиться к врачу на предмет смерти мозга». О чем это говорит? Стоит отметить, что во время визита Мехрибан Алиевой в Москву, Баку посетила делегация Военно-морских сил (ВМС) Турции и провела встречу с азербайджанской стороной. В ходе встречи делегаций обсуждались вопросы сотрудничества между ВМС двух стран, а также была подчеркнута важность обмена опытом. Недавно Баку посетила и польская военная делегация.

В данном контексте нельзя упускать из виду и то, что визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Армению и его высказывания по поводу решения карабахского конфликта способствовали новой волне обсуждений вокруг этой проблемы в российских, азербайджанских и армянских СМИ. Россия устами Сергея Лаврова внесла ясность относительно решения этого конфликта. Так, «статус должен быть определён в ходе переговоров политическим путем, на основе юридически обязывающего волеизъявления» — сказал Лавров. Мы так понимаем, что когда речь идет о волеизъявлении, то подразумевается народ Нагорного Карабаха, так как именно они будут самоопределяться. Будучи в Армении Сергей Лавров также отметил, что «на раннем этапе консультаций и последующих переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию, когда останавливались боевые действия, Нагорный Карабах был участником соответствующих договоренностей и соответствующих переговоров». На языке дипломатии это значит, что если Нагорный Карабах вернется за стол переговоров, то это будет приветствоваться. И как считает Россия, «без согласия народа Нагорного Карабаха никакие договоренности оформить будет невозможно». Позиция России, озвученная Сергеем Лавровым, разоблачила некоторых «азербайджанских» российских политологов, успокаивающих азербайджанскую публику и поющих дифирамбы по поводу достижений Ильхама Алиева на международной арене, связывая это с тем, что страна возглавила Движение неприсоединения и провела в связи с этим саммит, что может повлиять на решение карабахской проблемы в пользу Азербайджана. Речь также шла, о том, что якобы «в данное время Кремль предпринимает меры к тому, чтобы Армения как минимум вернула семь оккупированных районов Азербайджана, а непосредственно по вопросу Нагорного Карабаха будут дальнейшие переговоры». Нам пока еще не совсем понятно, кого пытаются провести власти в Азербайджане, заказывая, а потом распространяя подобные высказывания? Армянскую сторону или простых азербайджанских читателей? Или все же это опять игра в затягивание времени. «Переговоры по Карабаху находятся в тупике. Нынешнее состояние переговорного процесса по нагорно-карабахскому вопросу никуда не ведет», — сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 3 декабря в Баку по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Вот и все.

В связи с этим, можем сказать, что власти в Азербайджане действительно имеют большой опыт по проведению мероприятий совершенно бесполезных для решения важнейших проблем страны, в том числе и карабахской. Председательствование в Движении неприсоединения азербайджанская власть для решения международных проблем использовать не сможет, но вот выиграть еще три года это им позволит. Так, стоит подчеркнуть, что карабахская проблема это больше проблема Азербайджана, чем Армении, так как армяне для себя решили этот вопрос еще в начале 90-х. «Вопрос Карабаха решен» — заявил министр обороны Армении журналистам. И за его словами стоит не пустой «восклицательный знак», а армия, контролирующая Нагорный Карабах вот уже свыше 25 лет. То же стоит за заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Карабах — это Армения, и все». Ильхам Алиев это хорошо понимает и это хорошо понимал его отец Гейдар Алиев. Воинственная риторика Ильхама Алиева в адрес Никола Пашиняна может объясняться только затягиванием времени и работе на внутреннюю аудиторию. Еще не забыто и то, как Ильхам Алиев открыто заявил о своих претензиях и на международно признанные территории самой Армении, включая столицу этого государства. Все это на самом деле мешает Азербайджану в решении карабахского вопроса и загоняет республику в позицию цугцванг. Загнав себя в тупик, власти Азербайджана постоянно делают предложения, на которое армяне никогда не пойдут.

Так, во время визита Сергея Лаврова в Армению первый заместитель председателя парламента Азербайджана, председатель Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров повторил давно озвученную при жизни Гейдаром Алиевым и Ильхамом Алиевым позже формулу решения карабахского конфликта: «Мы не можем допустить создания второго армянского государства на территории Азербайджана. Они могут создать Автономную Республику в составе Азербайджана». Азербайджан долгие годы стоит на этой позиции и фактически предлагает метод решения подобных проблем в рамках территориальной целостности страны. Но когда именно такой статус для своего народа требует талышское национальное движение, со стороны азербайджанских властей слышны только обвинения в сепаратизме. Талышские активисты и журналисты обвиняются в контактах с армянами, хотя азербайджанские журналисты и депутаты уже не раз бывали в Армении и в Нагорном Карабахе. И на днях этот формат возобновился. Армянские и азербайджанские журналисты совершили взаимные визиты, а теперь планируются визиты депутатов. Так в чем же проблема? Может быть, в независимых действиях талышей, которые уже давно убедились во враждебной государственной политике в отношении талышского народа?

И когда азербайджанская сторона начинает предлагать статус автономной республики армянам Нагорного Карабаха, насколько она искренна, если отказывает в таком же статусе компактно проживающим на своих исторических землях талышам, которые воевали и сложили головы своих сыновей, воюя с теми же армянами за территориальную целостность и свободу Азербайджана? Для справки отметим, что талышей в Азербайджане, по меньшей мере, в десять раз больше чем армян Нагорного Карабаха, но им не предлагают и десятой доли того, что предлагается армянам.

Мы не раз отмечали непоследовательность Азербайджана на дипломатической арене, что приводит страну к ряду неудачи ослабляет его позиции. И это связано не только с тем, что власти страны во главу угла ставят не государственные, а свои личные политические интересы. И все эти контакты с армянской стороной, якобы для налаживания диалога между народами никак не стыкуются с продолжающейся в азербайджанских СМИ пропаганде ненависти к армянам. Этот градус ненависти всегда поддерживается в СМИ и не спадает, при этом Турция постоянно декларируется как единственный союзник и братская страна. Все это говорит о том, что власти тянут время, играя в народную дипломатию с армянской стороной. Изначально Алиевы шли к власти на турецкой волне и играли на этом поле турецкую скрипку и сейчас страна подводится к политическому, государственному единению с Турцией, что позволит выйти НАТО на Каспий.

Неслучайно выступая, на упомянутой нами торжественной церемонии по случаю 100-летия БГУ президент Ильхам Алиев, позиционируя Азербайджан и Турцию как одно единое целое, целенаправленно высказался и по нынешнему государственному флагу Азербайджана. Он сказал:

«Возьмем Азербайджанскую Демократическую Республику, которая не могла управлять страной. Главы иностранных военных миссий принимали решение. Даже первый государственный флаг, принятый в то время, был заменен иностранным военным миссионером. Руководству независимого государства был выдвинут ультиматум о том, что они обязаны изменить этот флаг, они и изменили его. После этого был принят нынешний трехцветный флаг».

К чему бы это? Ведь, по сути, президент посягнул на святое — на флаг республики и признал, что принять его заставили иностранцы. А кто заставил он почему-то не сказал. Как известно после поражения в Первой мировой войне Османская империя капитулировала и ушла из Закавказья, так и не признав независимости Азербайджана. После ухода турок, вместо них пришли англичане во главе с генералом Томсоном и отказались принимать почти идентичный турецкому, азербайджанский красный флаг с белым полумесяцем и восьмиконечной звездной посередине, так как и этот флаг был навязан турками-османами, с тем отличием, что на турецком флаге звезда пятиконечная. Так вот, Ильхам Алиев в своем выступлении открыто намекает на то, что может вернуть первый флаг республики, который почти идентичен с турецким. И это идеологический месседж. Возможное возвращение к первому флагу, хорошо коррелируется с созданием, по меньшей мере, конфедеративного турецко-азербайджанского государства. И эту тему периодически по указанию из администрации президента вбрасывали в азербайджанскую прессу. Создание такого государства означает выход НАТО на Каспийское море. Кавказское трио Азербайджан, Грузия и Армения, по планам Запада должно войти в этот военно-политический блок. Но для этого надо бы избавиться от нагорно-карабахской проблемы, а потом и российского присутствия в этом регионе.

НАТО уже давно заявляет, что статус-кво в Нагорном Карабахе неприемлем. И как нам видится, все идет к тому, что этот военный блок намерен воспользоваться ситуацией в регионе. Да и усиление прозападных настроений в армянском обществе, также будет усиливать крен страны в сторону НАТО. Поэтому для того чтобы НАТО установило полный контроль в регионе, в Азербайджане нужны серьезные перемены, которые привели бы к решению карабахского вопроса не меняя ту реальность, что сложилась после карабахской войны. Скорее всего, отход Нагорного Карабаха к Армении будет постепенно узаконен и если это произойдет во время правления Мехрибан Алиевой, то это приведет к спланированному «госперевороту» или «революции», договорной или насильственной смене власти в Азербайджане патриотическими протурецкими силами в армии, полиции и вообще в обществе не без участия людей из нынешней власти. Естественно и они будут выходцами из Нахичевани и Армении, земляками Гейдара Алиева, но это уже будут хорошие добросовестные «нахичеванцы» и «еразы», настоящие патриоты, настоящие тюрки. Во всех бедах и неудачах страны они обвинят уже благополучно покинувшую под гарантиями Азербайджан семью Алиевых и Россию, которая их поддерживала и одаривала орденами. Ильхам Алиев, заблаговременно передав власть супруге, обеспечив свою неприкосновенность соответствующим законом, будет готовить и ее отход, занимаясь легализацией вывезенного из страны капитала в десятки миллиардов долларов. Этим уже давно занимается вся властная элита, дети которых давно являются гражданами западных государств. Еще одной защитой и прикрытием для успешного отхода для семьи может стать Нахичеванская Автономная Республика (НАР), которая по конституции страны объявлена государством в составе Азербайджана. Хотя по Московскому и Карскому договору 1921 года эта территория всего лишь отдана под покровительство, а не в состав Азербайджана. Это положение запрятано в Конституции НАР, где в п. II статьи 1, говорится, что статус НАР определяют Конституция Азербайджанской Республики, Московским и Карским международными договорами 1921 года. На этом противоречии, когда придет время, можно хорошо сыграть. На этом факторе хорошо уже играет нахичеванская элита, шантажируя все азербайджанское общество.

Следующая власть, уже мотивируя свои действия окончательной потерей Карабаха, и обеспечением безопасности оставшихся территорий ускорит консолидацию с Турцией, а затем и с НАТО. Нахичевань же сохранит свой «монарший», элитный, политический статус, выполняя и дальше роль турецкого контролера страны. Нахичеванская элита уже проделывала такое не раз. На такой же «спасительной» волне, лживо обвинив во всех бедах, предыдущую власть, пришел к власти Народный Фронт, возглавляемый нахичеванцем Абульфазом Эльчибеем, на такой же «спасительной» волне пришел к власти патриарх нахичеванского клана Гейдар Алиев. На волне «спасительных реформ» к власти идет и Мехрибан Алиева, обеспечив еще одинренессанс нахичеванцам и выходцам из Армении, а последние аккорды сыграют уже другие спасители «младонахичеванцы» и «младоеразы», которые введут оставшуюся часть Азербайджана в союзное с Турцией государство.

Для установления окончательного контроля над Азербайджаном Россия будет отвлечена на горячие точки, где есть присутствие России. Напряжение возрастет на Северном Кавказе и подготовка к этому, как мы отметили выше, давно идет. Удары стоит ожидать на Украине, в Средней Азии и в самом российском обществе, где уже многие годы идет мощная критика власти.

Так, НАТО планирует с помощью Турции надежно осесть в Закавказье, куда для поддержания экономики будут привлечены инвестиции. Возможности у них есть, денег они на свои цели не жалеют и тратить их умеют. Дальше будет продолжено политическое наступление на Среднюю Азию, где уже давно планируется кровопролитная война. Удастся ли предотвратить это или нет, многое зависит от того, как к такому или похожему исходу ситуации подготовятся Россия и Иран и смогут ли два этих государства предотвратить подобный ход событий.

Исмаил Шабанов — член комиссии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, президент РОО «Талышское возрождение»