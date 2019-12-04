Курск, , 20:00 — REGNUM В Курской области от должности заместителя председателя комитета — начальника отдела культурно-досуговой деятельности комитета по культуре Курской области освободили ИА REGNUM. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

По информации пресс-службы, в отставку Яковлев ушёл по собственному желанию.

Он также исполнял обязанности председателя комитета по культуре Курской области. С 3 декабря обязанности перешли к Юлии Полетыкиной, которую назначили заместителем председателя комитета — начальником отдела культурно-досуговой деятельности.