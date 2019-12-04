Киев, , 19:57 — REGNUM Киев намерен принять меры дипломатического характера в отношении Казахстана из-за высказывания президента республики Касым-Жомарта Токаева относительно воссоединения Крыма с Россией. Об этом заявила 4 декабря пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — приводится её комментарий на странице украинского ведомства в Facebook.

По словам Зеленко, Украина «всегда рассматривала Казахстан как своего партнёра и друга», однако заявления президента этой страны «не только противоречат принципам украинско-казахстанских отношений, но и международно-признанной позиции, зафиксированной в резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года».

«Особенно обидно, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ — организации, членами которой являются обе страны, а одним из основополагающих принципов, согласно с Хельсинкскому заключительному акту, является уважение к суверенитету и территориальной целостности государств», — добавила пресс-секретарь.

Зеленко подчеркнула, что «казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши».

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Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев в интервью немецкому издания Deutsche Welle, отвечая на вопрос журналиста, отказался назвать «аннексией» воссоединение Крыма с Россией. Следует отметить, что официально Казахстан не признавал Крым частью России.

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