Москва, , 19:53 — REGNUM Никто из американских дипломатов и не пытался отрицать обвинения, которые были выдвинуты Москвой против задержанного за шпионаж гражданина Соединённых Штатов Пола Уилана, сообщили 4 декабря в пресс-службе МИД РФ.

«Никто из американских, британских, ирландских и канадских представителей в рабочих контактах даже не пытался опровергать выдвинутое против Пола Уилана обвинение в шпионаже, поскольку знают, что улики исчерпывающие», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уилана, задержанного год назад в Москве, в России обвиняют в шпионаже против РФ. Он был задержан в ходе спецоперации, причём «факт его шпионской деятельности полностью задокументирован», отмечают в российском внешнеполитической ведомстве.

Уилан при этом заявляет, что с ним плохо обращаются в изоляторе. В МИД РФ, комментируя это, отмечают, что американец таком образом привлекает к себе внимание.

К тому же к нему регулярно приходят его соотечественники из американской дипмиссии, а также дипломаты из Великобритании, Ирландии и Канады, «чьими паспортами также предусмотрительно обзавелся» обвиняемый в шпионаже.

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