Будапешт, , 19:51 — REGNUM Венгрия будет продолжать блокирование участия Украины в мероприятиях НАТО, пока не будет восстановлено обучение венгерского населения Украины на родном для него языке, заявил 4 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Как сообщает Reuters, Сийярто напомнил, что с 2017 года Киев продолжает нарушать права венгерского меньшинства. Речь идёт о новых законах о статусе и применении украинского языка.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября представители Венгрии наложили вето на совместную декларацию послов стран НАТО по ситуации на Украине.

Будапешт неоднократно заявлял, что никакие геополитические соображения не заставят его пренебречь правами 150 тыс. венгров, проживающих на западе Украины.

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