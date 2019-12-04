Ашхабад, , 19:40 — REGNUM Конфискованные у осужденных за коррупцию бывшего министра внутренних дел Исгендера Муликова и бывшего председателя миграционной службы Мейлиса Нобатова деньги должны быть потрачены на социальные нужды. Об этом на заседании совета безопасности Туркмении заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов, передает пресс-служба главы государства.

Гурбангулы Бердымухамедов thierry ehrmann

Туркменский лидер распорядился перевести принадлежавшие коррумпированным экс-чиновникам денежные средства на специальные счета в банках и построить на них школу, больницу, дом здоровья, детский сад или жилые дома.

Говоря о незаконно нажитом Муликовым и Нобатовым недвижимом имуществе, президент Туркмении поручил членам совбеза проанализировать возможность использования конфискованных у них домов для перепрофилирования под детские сады или размещение служб органов внутренних дел, прокуратуры или других госучреждений.