Липецк, , 19:31 — REGNUM В администрации Липецкой области объединят два управления и создадут новый отдел. Как сообщила пресс-служба облсовета, соответствующие изменения в областной Закон «О системе исполнительных органов государственной власти» могут одобрить депутаты на сессии 12 декабря.

Управление малого и среднего бизнеса объединят с управлением экономики в один орган исполнительной власти — управление экономического развития Липецкой области. Функции управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления перейдут к управлению внутренней политики Липецкой области. Также будет создан новый отдел протокола главы администрации. Профильный комитет облсовета поддержал оптимизацию, отметив, что часть сотрудников отправят на пенсию, а другим предложат освободившиеся места.

Также после принятия поправок в законе будет конкретизирован порядок согласования кандидатур при назначении на государственные должности Липецкой области и сроки их полномочий.

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