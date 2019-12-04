Ашхабад, , 19:26 — REGNUM В Туркмении суд приговорил бывшего министра внутренних дел Исгендера Муликова и бывшего председателя миграционной службы, экс-главу службы безопасности президента Мейлиса Нобатова к тюремному заключению и конфискации имущества. Об этом заявил на заседании совета безопасности генеральный прокурор Батыр Атдаев, передает пресс-служба главы государства.

По словам генпрокурора, Муликов и Набатов осуждены за коррупцию в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. У них конфискованы в пользу государства незаконно приобретенные жилые дома, машины и другое имущество, а также различные ценности.

Он также отметил, что оба экс-чиновника уже публично сознались в совершенных ими преступлениях.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выразил возмущение тем, что Муликову и Набатову «доверили большие государственные посты, а они нарушили закон и не оправдали оказанного им доверия».

«Они запятнали честь своих семей, родственников. Жажда наживы оказалась выше их голоса разума. Они нанесли урон всему нашему обществу. Но мы всегда будем бороться с этим явлением и строго наказывать таких людей. Им нет места среди нас», — подчеркнул глава государства.