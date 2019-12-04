Берлин, , 19:23 — REGNUM Никаких доказательств причастности российских спецслужб к убийству в Берлине грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили нет, сообщили 4 декабря в пресс-службе посольства РФ в Германии.

Комментируя сообщения о решении Берлина выслать двух российских дипломатов из-за «дела Хангошвили», посол РФ в Германии Сергей Нечаев сказал:

«Никаких доказательств причастности российских государственных структур к этому инциденту не было и нет».

Он отметил, что дипломатов, действительно, высылают. Однако результатом будет лишь ухудшение отношений Москвы и Берлина: просто так российская сторона это не оставит.

Напомним, Берлин решил выслать двух сотрудников российского посольства после того, как в СМИ появилась версия, что Хангошвили убит (23 августа 2019 г. в немецкой столице) по заказу российских спецслужб.

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