Лондон, 4 декабря 2019, 19:21 — REGNUM Позиция, с которой США действуют в отношениях с другими членами блока НАТО, не способствует сохранению равновесия внутри Североатлантического альянса, заявил 4 декабря президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон уточнил, что такая ситуация наблюдается несколько последних лет.
«Изменившаяся позиция США, демонстрируемая в течение уже нескольких лет, требует внести изменения в систему равновесия альянса», — сказал Макрон.
Напомним, действующий президент США Дональд Трамп последовательно добивается увеличения финансовой нагрузки на другие страны — члены НАТО, заявляя, что они слишком мало платят за свою безопасность.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября текущего года Макрон заявил, что у НАТО «умер мозг», а странам Европы пора задуматься о самостоятельной геополитической роли.
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