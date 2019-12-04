София, , 19:20 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов незамедлительно отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о готовности пересмотреть маршрут газопровода «Турецкий поток» в случае, если Болгария откажется от участия в проекте.

«Каждый имеет право искать альтернативные маршруты, мы ищем альтернативную диверсификацию. Конечно, им не нравится, что Болгария является таким сильным и лояльным членом Европейского союза», — заявил он в эфире телеканала bTV.

Борисов подчеркнул, что Болгария не затягивает намеренно сроков строительства, а задержки обусловлены тем, что страна «выполняет рекомендации ЕС».

«Вы слышали Брюссель? Вы слышали Вашингтон? Все говорят нам «браво». Мой ответ Путину: «добро пожаловать», придите и посмотреть, мы строим в среднем пять километров в день», — заключил болгарский премьер.

Ранее сегодня Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Сочи заявил, что Россия найдёт другие возможности реализации продолжения «Турецкого потока» в том случае, если Болгария не захочет участвовать в этом проекте.

Сербский лидер в ходе встречи сообщил, что сербский участок газопровода готов уже на 81% и прокладка труб будет завершена в ближайшие недели. Между тем сроки начала поставок российского газа в страну по «Турецкому потоку» теперь зависят от Болгарии.

Напомним, болгарский участок газопровода должен пройти от границы Турции до границы Сербии. При этом в Софии рассчитывают, что «Турецкий поток» также послужит источником топлива для будущего газового хаба «Балкан» на территории страны.

Ранее Болгария взяла на себя обязательство перед российской стороной обеспечить частичный запуск газопровода с 1 января 2020 года. Согласно этим планам,в следующем году в Сербию должно быть поставлено 4 млрд кубометров газа, а с 2021 года газопровод должен быть запущен на полную мощность — свыше 12 млрд кубометров — до Сербии, Венгрии, Австрии, Хорватии, Боснии и Герцеговины.

Между тем заявленные сроки строительства оказались сорваны из-за спора между участниками тендера в Болгарии, что послужило одной из причин для России начать переговоры с Украиной о продлении контракта на транзит газа после его истечения в 2019 году.

Согласно недавним заявлениям Бойко Борисова, болгарская сторона обещает обеспечить начало поставок российского газа в Сербию до мая 2020 года.