Москва, , 19:26 — REGNUM Российский журналист и телеведущая Ольга Скабеева переговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видео телефонного разговора было показано в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», которую ведёт Скабеева.

Телезрителям продемонстрировали кадры, на которых журналист по громкой связи звонит Зеленскому и просит его об интервью. Однако президент Украины, услышав, с кем говорит, в корректной форме прервал беседу.

«Вы сейчас на громкой связи. Все они, я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли, у кого там что случилось и произошло. И так как я понимаю, что у вас ничего не случилось и не произошло, ни с вашими близкими и родственниками, тогда, извините, я продолжу общение со своими коллегами», — сказал Зеленский.

Не сумев договориться об интервью по телефону, Скабеева попросила об этом же в эфире ток-шоу.

«Ваша пресс-служба по каким-то причинам отказывает. Вы осознайте, что мы не агрессоры, что мы надеемся на нормализацию российско-украинских отношений. Давайте поговорим, в этом нет проблем», — заявила Скабеева.

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