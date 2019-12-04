Липецк, , 19:14 — REGNUM В Липецкой области появится президиум, состав которого будет определять глава региона. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областного совета депутатов.

Соответствующие поправки могут быть внесены в областной Закон «О системе исполнительных органов государственной власти». Их одобрил комитет облсовета по государственному устройству и местному самоуправлению регионального парламента. Окончательное решение на сессии 12 декабря вынесут депутаты.

Предполагается, что президиум будет рассматривать наиболее значимые вопросы социальной, экономической и политической жизни Липецкой области.