Лондон, , 19:10 — REGNUM Вопрос о ядерной сделке с Россией — главный для мира на сегодняшний день, заявил 4 декабря американский президент Дональд Трамп на саммите НАТО.

На встрече с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель американский лидер сказал, что ведёт переговоры с Москвой по широкому спектру вопросов. Однако важнейшим из них является соглашение о взаимной ядерном сдерживании, которого хотелось бы достичь.

Трамп «Я думаю, что это важнее, чем любая другая проблема в мире сейчас».

Президент Штатов отметил, что не только он, но и российская сторона стремится к соглашению о приостановке ядерных испытаний. Того же хотят и в Пекине, отметил Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 3 декабря на саммите НАТО заявил, что с Москвой планируется договориться по ядерному оружию. И в эту договорённость будет непременно включён Китай.

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