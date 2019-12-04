Киев, , 19:05 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины сегодня, 4 декабря, провели обыски в здании, где находятся приемные сразу шести народных депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»: Виктора Медведчука, Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного и Александра Колтуновича.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что ранее сегодня народный депутат Ренат Кузьмин сообщил, что в киевском офисе политической силы проходит обыски. Сейчас пресс-служба партии уточняет подробности относительно этих событий.

Как отмечается в заявлении, эти незаконные действия СБУ — не что иное, как политическая расправа и месть за принципиальную и последовательную позицию депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь», которые выступают за мирное урегулирование конфликта в Донбассе и защищают конституционные права и свободы украинских граждан.

«Через несколько дней после возбуждения Государственным бюро расследований уголовного дела в отношении сотрудников СБУ по фактам незаконной слежки за депутатами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и незаконного проведения оперативно-следственных мероприятий в отношении них, в здании, где находятся приемные шести депутатов от этой политической силы, в том числе председателя Политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука, народных депутатов Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича, был проведен обыск», — говорится в заявлении.

В ОПЗЖ также подчеркнули, что формальной причиной обыска стали следственные действия в отношении «Шторма» — организации, которая официально обеспечивает охрану офиса и народных депутатов от партии.

«Не вызывает сомнения, что действия СБУ имеют под собой исключительно политическую подоплеку. Власть использует Службу безопасности Украины для преследования народных депутатов по политическим мотивам, тем самым осуществляя моральный террор в отношении оппозиции. СБУ, как неоднократно сообщали СМИ, получила задачу организовать слежку и сбор конфиденциальной информации о руководстве партии и народных депутатах от «Оппозиционной платформы — За жизнь». В худших традициях полицейского государства Служба безопасности Украины выполняет поставленную властью задачу», — подчеркнули в партии.

ИА REGNUM напоминает, что государственное бюро расследований начало уголовное расследование в связи с обнародованной в СМИ информацией о том, что СБУ получила задание организовать незаконную слежку и сбор конфиденциальной информации о руководстве партии и народных депутатах от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Также сообщалось, что представители фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» неоднократно заявляли, что за незаконные действия руководства и сотрудников СБУ предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьями 14, 170, 182, 344, 356, 365, 371 УК Украины.