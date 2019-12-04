Лондон, , 18:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отменил свою пресс-конференцию по итогам саммита военного блока НАТО и не дождался окончания пленарного заседания. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщают американские СМИ.

В ходе саммита премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с премьер-министром Великоритании Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном посмеялись над Трампом и его манерой выступать.

В сети появилось видео, как Трюдо, Джонсон и Макрон смеются над Трампом, а канадский премьер говорит:

«Видели, как челюсти его команды падают на пол во время выступления?»

По всей видимости лидеры трех стран высмеивали реакцию Трампа на слова президента Франции Макрона о «смерти мозга» военного блока НАТО. По данным ряда источников в администрации США, эта фраза Макрона крайне разозлила главу Белого дома.

Когда журналисты спросили Трампа о Трюдо, тот ответил, что канадский премьер — двуличный. Но тут же Трамп добавил, что Трюдо"очень милый парень».

«Правда в том, что я ему поставил на вид, что он не платит 2%, и он этим недоволен», — пояснил Трамп, имея в виду 2% от ВВП страны, которые Трамп требует расходовать на оборону от каждого государства — члена НАТО.