Сочи, Краснодарский край, , 18:53 — REGNUM Россия последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса, но вынуждена реагировать на деятельность США в этой сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин 4 декабря на пресс-конференции в Сочи.

Российский лидер отметил, что военно-политическое руководство США открыто рассматривает космическое пространство как театр военных действий и для достижения стратегического превосходства в этой сфере работает над ускоренным создаем космических сил.

По словам Путина, такое развитие ситуации «требует от России повешенного внимания к укреплению орбитальной группировки и ракетно-космической отрасли в целом».

За последние годы состав российской орбитальной группировки существенно обновился и Россия стремится «обеспечить серьёзный задел на будущее по этому направлению», отметил глава государства.

Напомним, ранее сегодня страны — члены НАТО в декларации, принятой по итогам саммита в Лондоне, объявили о признании космического пространства сферой операций Североатлантического альянса.

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