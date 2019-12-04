Сочи, Краснодарский край, , 18:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у России существенно выросли возможности системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом российский лидер сказал сегодня, 4 декабря, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

По словам Путина, возможности России по своевременному выявлению пусков баллистических ракет предполагаемого противника существенного возросли. Этого удалось достичь благодаря совершенствованию системы предупреждения о ракетном нападении.

При этом российский лидер отметил, что официальная Москва выступает категорически против милитаризации космоса, в то время, как военно-политическое руководство США рассматривает космос как театр военных действий.